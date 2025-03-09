Компанія Maxar готова відкрити для України доступ до супутникових знімків "обхідним шляхом"

В компанії готові надати Україні інформацію через партнерів.

В американській компанії Maxar Technologie заявили, що Україна може отримувати дані з їхніх супутників обхідним шляхом.

Про це заявив керівник міжнародного відділу компанії Андерс Ліндер, повідомляє Financial Times.

Він зазначив, що в компанії готові надати Україні інформацію "обхідним шляхом".

"Будь-який з наших комерційних клієнтів, які є партнерами і союзниками США, можуть використовувати дані, які вони купують у нас, так, як вони вважають за потрібне. Це включає обмін даними зі своїми союзниками, такими як Україна", — каже Андерс Ліндер.

У компанії 7 березня заявили, що відключили доступ України до своїх супутникових знімків за наказом з Білого дому.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ зазнають великих втрат після заборони США на передавання розвідданих.

Ми раніше інформували, що Європа хоче компенсувати Україні розвідувальні дані, які більше не надають США.

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