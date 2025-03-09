Украина получала от США только часть развединформации — дипломат

Украина получает разведывательные поля не только от Соединенных Штатов, но и от Франции, Германии, Великобритании и других стран.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал дипломат Роман Бессмертный.

"Что касается обмена разведывательной информацией разведслужб Украины и наших партнеров, а это и Франция, и Германия, и Великобритания, и США, то Соединенные Штаты действуют в рамках так называемых пяти сестер: Великобритания, Канада, США, Новая Зеландия, Австралия — между ними всем будет обмен информацией. принимать решение, следует ли ей обмениваться информацией из США. То есть вопрос, который впервые поднят, — судьба обмена информацией в рамках "пяти сестер", что с точки зрения разведывательных служб было недопустимо", — отметил он.

Бессмертный заявил, что то, что на самом деле имеют США — следствие получения информации от "пяти сестер", также в этот список следует добавить Германию, Францию, Италию, Японию, Южную Корею. Украина сотрудничает со многими разведками мира.

"А в отношении США — это лишь часть информации, которую получают разведслужбы Украины. Более того, если посмотреть за последние годы, то объемы информации, которые поступали от Украины в Соединенные Штаты и наоборот, примерно одинаковы. По качеству можно спорить в каждом отдельном случае. Важно то, что имеют сегодня Франция и Германия, носит очень высококачественный характер", — отметил дипломат.

По его мнению, относительно разведывательной информации, то на сегодняшний день ее наличие и присутствие достаточно высококачественно и в больших объемах.

"Но самым слабым местом является аналитическая обработка этой информации, выход на контрдействия и реагирование, особенно то, что касается киберразведки и контрразведки, ситуации на линии фронта. Также это и мониторинг передислокации сил и не только на линии фронта, а и в тылу, маневры, связанные с комплектацией войск. гораздо теснее сотрудничала Украина с разведками Великобритании, Германии, особенно Франции в последние годы, чем это было раньше", – резюмировал политик.

Ранее сообщалось, что Европа хочет компенсировать Украине разведывательные данные, которые больше не предоставляют США.

Мы ранее информировали, что Maxar отключил Украине доступ к своим спутниковым снимкам.

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