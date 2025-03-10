Чому небезпечно виливати окріп у раковину: що може статися

Багато хто висипає в раковину окріп, щоб почистити каналізацію. Такий народний метод вважається найбільш ефективним. Однак сантехніки не рекомендують цього робити, і ось чому.

Чому не можна виливати в раковину окріп: що станеться з трубами

Насправді, все залежить від матеріалу, з якого виготовлено каналізаційні труби. Якщо металеві труби можуть витримати високу температуру води, то матеріал ПВХ з часом може пошкодитися.

Справа в тому, що більшість труб та сифонів виготовляються з полівінілхлориду – це полімер, який дуже гнучкий, міцний, довговічний і стійкий до корозії. Однак ПВХ має свої недоліки, труби з такого матеріалу під дією високої температури можуть деформуватися й пошкодитися. Дозволена температура для ПВХ-труб – це +65 °C.

Якщо часто виливати окріп у раковину, під якою стоять такі труби, вони можуть стати м’якими та гнучкими, будуть деформуватися і тріскатися в місцях з’єднання. А в наші дні ПВХ-труби стоять в більшості будинків, тому з гарячою водою не варто експериментувати. Бо доведеться витрачатися на ремонт каналізаційної системи.

Якщо у вашому будинку стоять каналізаційні труби зі сталі, заліза чи міді, тоді окріп можна зливати у раковину, жодної шкоди для них не буде. Однак варто перевіряти з’єднання труб, бо на них можуть бути резинові чи пластикові елементи, на які окріп матиме негативний вплив.

Читайте також:

Чому в жодному разі не можна викидати старий віник на смітник

Чим швидко помити посуд, якщо закінчився мийний засіб: лайфгаки для господинь

Чи можна заморожувати твердий сир: скільки часу зберігається продукт у холодильнику