Чому в жодному разі не можна викидати старий віник на смітник

Віник здавна вважався магічним предметом, ним не лише вимітали сміття, він служив захисником від злиднів, хвороб і нещасть.

За народними прикметами старий віник не можна тримати в домі, бо він залучатиме бідність і хвороби. Однак просто викидати його на смітник також не варто, бо він має енергетику тієї оселі, де був. Тому разом із ним можна викинути свій талан. Є кілька важливих правил і заборон стосовно віника, яких треба дотримуватися, щоб залучити у свій дім щастя та багатство.

Що робити зі старим віником

Наші предки вважали, що віник є помічником, адже він вірою й правдою служив своїм господарям, був своєрідним оберегом від лиха і хвороб. Тому з цим предметом треба прощатися по-доброму.

Старий віник, який вже відслужив і не придатний для використання, варто віднести якнайдалі від дому і перед тим, як викидати, необхідно сказати такі слова: "Дякую тобі за те, що бідність і сміття вимітав". Добре було б його закопати у якомусь безлюдному місці.

Такий ритуал, як переконують езотерики, допоможе залучити в дім щастя, добробут і гармонію.

Коли найкраще купувати новий віник: народні прикмети

Якщо віник придбано в понеділок, мешканці дому отримають радісну звістку;

у вівторок – чекатиме успіх;

у п’ятницю – будуть гроші;

в суботу — в оселі пануватиме благополуччя;

у неділю — господарів дому чекає стабільність.

у середу і четвер — не треба купувати новий віник.

Підмести новим віником треба у день його придбання, таким чином можна позбутися фінансових негараздів і залучити в оселю гармонію і добробут.

Де треба ставити віник, щоб залучити у дім щастя

Напевно, багатьох турбує запитання – а де найкраще ставити віник? Експерти переконують, що найкращим місцем для віника буде кухня. Його необхідно обов’язково ставити держаком вниз, а прутами – догори.

Також треба слідкувати, щоб віник завжди був чистим. Якщо на ньому є сміття, його необхідно чистити й мити. Чистий віник – це запорука щастя й добробуту усіх мешканців дому.

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