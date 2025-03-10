Біля берегів Британії зіткнулися нафтовий танкер і вантажне судно (фото)

Танкер стояв на якорі, коли з ним зіткнулося вантажне судно.

У Північному морі біля узбережжя Великої Британії 10 березня зіткнулися нафтовий танкер Stena Immaculate і вантажне судно Solong. Танкер загорівся, проводиться рятувальна операція.

Про це повідомляють BBC та Telegraph.

Британська влада розпочала рятувальну операцію на місці зіткнення танкера та вантажного судна. До місця події за приблизно 10 морських миль від міста Галл були відправлені рятувальні шлюпки та пожежні кораблі.

На кадрах з місця інциденту видно полум’я та великі клуби диму, що виходять з нафтового танкера.

У Королівському національному інституті рятувальних шлюпок повідомили про пожежі на обох суднах. Кілька людей покинули кораблі після зіткнення.

За даними MarineTraffic, танкером є Stena Immaculate під прапором США, а вантажним судном – Solong під прапором Португалії. За попередніми даними, танкер Stena Immaculate вирушив з грецького порту Agioi Theodoroi і стояв на якорі за межами Галла, коли з ним зіткнулося вантажне судно Solong, яке прямувало з шотландського порту Грейнджмут до Роттердама в Нідерландах.

"Берегова охорона Його Величності наразі координує екстрену відповідь на повідомлення про зіткнення танкера та вантажного судна біля узбережжя Східного Йоркширу, внаслідок якого на обох суднах спалахнули пожежі. На місце події було направлено рятувальний гелікоптер Берегової охорони з Гамберсайду, а також рятувальні човни зі Скеґнеса, Брідлінгтона, Мейплторпа та Кліторпса, патрульний літак Берегової охорони та судна, що перебували неподалік і мали можливість гасіння пожежі. Інцидент триває, і проводиться оцінка необхідних заходів щодо протидії забрудненню", – йдеться у заяві Берегової охорони.

Якщо Stena Immaculate був повністю завантажений авіаційним гасом Jet-A1, на його борту могло перебувати понад 58 млн л пального.

Фото з місця зіткнення нафтового танкера і вантажного судна у Північному морі / Скриншот

До слова, 14 лютого в порту Савони (Італія) стався вибух на російському танкері Seajewel, що належить до "тіньового флоту" країни-агресорки.