В Азовському морі тоне російський суховантаж: що відомо

Черговий інцидент з російськими суднами.
В Азовському морі тоне суховантаж РФ "Павло Грабовський". Він перевозив 3 тонни кукурудзи.
Про це повідомляють росЗМІ.
Як додається, судно прямувало до Туреччини. Втім 16 лютого неподалік російського порту "Азов" у Ростовській області у корпусі судна утворилася пробоїна. Суховантаж одразу почав наповнюватися водою і тонути.
Нагадаємо, у російському порту Усть-Луга, що неподалік Санкт-Петербурга, зазнав аварії і тоне танкер. Попередньо, судно перевозило 130 тисяч тонн мазуту.
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