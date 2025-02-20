В Азовському морі тоне російський суховантаж: що відомо

В Азовському морі тоне суховантаж РФ "Павло Грабовський". Він перевозив 3 тонни кукурудзи.

Про це повідомляють росЗМІ.

В Азовському морі тоне російський суховантаж з кукурудзою

Як додається, судно прямувало до Туреччини. Втім 16 лютого неподалік російського порту "Азов" у Ростовській області у ​​корпусі судна утворилася пробоїна. Суховантаж одразу почав наповнюватися водою і тонути.

Нагадаємо, у російському порту Усть-Луга, що неподалік Санкт-Петербурга, зазнав аварії і тоне танкер. Попередньо, судно перевозило 130 тисяч тонн мазуту.

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