Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Азовському морі тоне російський суховантаж: що відомо

Дата публікації
Перегляди
1030
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
В Азовському морі тоне російський суховантаж: що відомо

В Азовському морі тоне суховантаж РФ "Павло Грабовський"

Черговий інцидент з російськими суднами.

В Азовському морі тоне суховантаж РФ "Павло Грабовський". Він перевозив 3 тонни кукурудзи.

Про це повідомляють росЗМІ.

В Азовському морі тоне російський суховантаж з кукурудзою

В Азовському морі тоне російський суховантаж з кукурудзою

Як додається, судно прямувало до Туреччини. Втім 16 лютого неподалік російського порту "Азов" у Ростовській області у ​​корпусі судна утворилася пробоїна. Суховантаж одразу почав наповнюватися водою і тонути.

Нагадаємо, у російському порту Усть-Луга, що неподалік Санкт-Петербурга, зазнав аварії і тоне танкер. Попередньо, судно перевозило 130 тисяч тонн мазуту.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація