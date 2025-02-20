Франція встановила новий рекорд у термоядерній енергетиці: що відомо

Реактор WEST Tokamak у Франції підтримував плазмову реакцію протягом 1337 секунд (понад 22 хвилини), встановивши новий світовий рекорд.

Про це повідомило видання Іnteresting Еngineering.

Це на 25% перевищує попереднє досягнення Китаю, де реакцію утримували 1066 секунд, а також значно перевищило базовий рівень, що становив 10 секунд.

Згідно з заявою CEA, це відкриття наближає людство до можливості стабільно утримувати термоядерну плазму протягом тривалих періодів, що є ключовим для успіху таких проєктів, як ITER.

Відповідно до заяв CEA, головна мета — контролювати нестабільну плазму, гарантуючи, що будь-який матеріал, який контактує з нею, здатен витримувати її випромінювання без руйнування та забруднення.

Щоб наблизитися до умов, характерних для термоядерної плазми, команда WEST упродовж наступних місяців посилить зусилля. Їхня мета — не лише підтримувати плазму в стабільному стані протягом кількох годин, а й підвищити її температуру до ще вищих значень.

Команда WEST, яка використовує досвід у дослідженні плазми на основі токамаків, досягла нових результатів, утримуючи водневу плазму більше двадцяти хвилин. Цей прогрес наближає Францію до створення прототипу термоядерного реактора, що стане важливим кроком на шляху до нульових викидів вуглецю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що науковці планують створити пастку, щоб виманити прибульців, які переховуються на Марсі, за допомогою хімічної речовини в людській крові.

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