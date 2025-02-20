Де не можна зберігати гроші в домі, бо їх ніколи не буде

Експерти з езотерики переконують, що гроші – це потужна енергія, яка досить легко перекривається, якщо зберігати їх у неналежному місці.
Де не варто зберігати гроші в домі, бо можна залучити бідність і негаразди
- Біля ліжка чи під матрацом. Ніколи не зберігайте гроші біля місць для відпочинку, бо вони також будуть "відпочивати" і не примножуватимуться. До того ж, гроші можуть віддавати погану енергетику, яку накопичили від інших людей. З цієї причини їх не можна зберігати у шафах з білизною чи в кишенях одягу.
- Біля побутових приладів. Це також невдалі місця для зберігання грошей, бо електроприлади пригнічують їхню енергію.
- Гроші не люблять світлих місць, їх варто зберігати в гаманці в темних куточках оселі. Не слід стягувати купюри резинками, бо так перекривається грошовий потік.
- Біля дверей. На виході з будинку чи в шухлядах, які знаходяться біля вхідних дверей, також не можна тримати гроші. Вважається, що вони йтимуть від мешканців дому, бо їм у таких місцях некомфортно.
- У скляній банці гроші зімнуться, тому накопичуватимуть негативну енергію. Також там немає повітря, тому вони не "дихатимуть" і не приноситимуть користі, а лише забиратимуть енергію господарів. Якщо їх дістати з банки, то вони більше не примножуватимуться, бо не матимуть сил.
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