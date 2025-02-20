Где нельзя хранить деньги в доме, потому что их никогда не будет

Эксперты по эзотерике убеждают, что деньги – это мощная энергия, которая достаточно легко перекрывается, если хранить их в неположенном месте.
Где не стоит хранить деньги в доме, потому что можно привлечь бедность и невзгоды
- У кровати или под матрасом. Никогда не храните деньги у мест для отдыха, потому что они также будут "отдыхать" и не будут приумножаться. К тому же, деньги могут отдавать плохую энергетику, которую накопили от других людей. По этой причине их нельзя хранить в шкафах с бельем или в карманах одежды.
- У бытовых приборов. Это также неудачные места для хранения денег, потому что электроприборы угнетают их энергию.
- Деньги не любят светлых мест, их следует хранить в кошельке в темных уголках дома. Не следует стягивать купюры резинками, потому что так перекрывается денежный поток.
- У дверей. На выходе из дома или в ящиках, которые находятся у входной двери, также нельзя держать деньги. Считается, что они будут уходить от жильцов дома, потому что им в таких местах некомфортно.
- В стеклянной банке деньги помнутся, поэтому будут накапливать отрицательную энергию. Также там нет воздуха, поэтому они не будут "дышать" и не будут приносить пользы, а только забирать энергию хозяев. Если их достать из банки, то они больше не будут приумножаться, потому что у них не будет сил.
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