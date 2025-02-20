Росіяни обстріляли Костянтинівку з артилерії: є загиблі

Окупанти забрали життя чотирьох цивільних.
Сьогодні, 20 лютого, Костянтинівка зазнала обстрілу зі ствольної артилерії РФ. Наразі відомо про 2 загиблих чоловіків і 2 жінок.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У відомстві додали, що пошкоджено:
- 7 приватних будинків
- 4 багатоповерхівки
- гуртожиток
- інфраструктурний об'єкт
- два підприємства
- три лінії електропередач
- газогін
- 7 гаражів
- три автівки
"Останнім часом росіяни особливо активно б'ють по Костянтинівці. Залишатися там, як і на решті території області – небезпечно! Евакуація рятує життя!" – вчергове наголосив Філашкін.
Нагадаємо, зранку 19 лютого армія РФ ударила по Костянтинівці. Щонайменше 1 людина загинула, ще 7 зазнали поранень.
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