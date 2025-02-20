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Росіяни обстріляли Костянтинівку з артилерії: є загиблі

Росіяни обстріляли Костянтинівку з артилерії: є загиблі

Росіяни обстріляли Костянтинівку з артилерії

Окупанти забрали життя чотирьох цивільних.

Сьогодні, 20 лютого, Костянтинівка зазнала обстрілу зі ствольної артилерії РФ. Наразі відомо про 2 загиблих чоловіків і 2 жінок.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни обстріляли Костянтинівку з артилерії / ©
Росіяни обстріляли Костянтинівку з артилерії

У відомстві додали, що пошкоджено:

  • 7 приватних будинків
  • 4 багатоповерхівки
  • гуртожиток
  • інфраструктурний об'єкт
  • два підприємства
  • три лінії електропередач
  • газогін
  • 7 гаражів
  • три автівки

"Останнім часом росіяни особливо активно б'ють по Костянтинівці. Залишатися там, як і на решті території області – небезпечно! Евакуація рятує життя!" – вчергове наголосив Філашкін.

Нагадаємо, зранку 19 лютого армія РФ ударила по Костянтинівці. Щонайменше 1 людина загинула, ще 7 зазнали поранень.

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