Мільярдні збитки та скандал із підробленими відео: компанія Nikola збанкрутувала

Виробник електровантажівок та водневих авто Nikola, який колись оцінювався у понад 30 мільярдів доларів, подав заяву про банкрутство у США. Компанія зіштовхнулася з фінансовими труднощами, а її акції обвалилися після розкриття шахрайських схем засновника Тревора Мілтона.

Про це пише The Telegraf.

Мілтон заснував Nikola у 2014 році, заявивши, що компанія готова випускати інноваційні вантажівки на водневих паливних елементах. Він стверджував, що має тисячі замовлень на мільярди доларів.

Однак у 2020 році інвестори з Hindenburg Research звинуватили компанію у шахрайстві, заявивши, що вона вводила ринок в оману. Зокрема, відео з тестовим заїздом вантажівки було фальсифіковане – автомобіль просто скочувався з пагорба, а не рухався самостійно.

У 2021 році Мілтон покинув компанію, а у 2023 році його засудили до чотирьох років в’язниці та штрафу у 1 мільйон доларів за обман інвесторів.

Після його відходу Nikola продовжила продавати вантажівки, але у вересні 2024 року компанія повідомила про збитки у 481 мільйон доларів.

У середу Nikola подала заяву про банкрутство в суд Делавера, заявивши про більш ніж 1 мільярд доларів боргів.

Компанія має лише 47 мільйонів доларів готівки та намагається продати свої активи. Генеральний директор Стіва Гірскі заявив, що спад попиту на електровантажівки та економічні труднощі завадили компанії зберегти бізнес.

“Ми доклали всіх зусиль, щоб врятувати компанію, але цього виявилося недостатньо”, – зазначив він.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити нову систему оплати штрафів за порушення ПДР безпосередньо на місці правопорушення. Водії зможуть здійснити оплату за допомогою смартфона, відсканувавши QR-код.

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