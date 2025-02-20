Чи треба вмикати фари перед стартом у мороз: лайфгак чи міф

Якщо ж акумулятор уже зношений, жодні лайфгаки не допоможуть — його потрібно замінити.

Взимку водії часто дотримуються перевірених часом порад. Один із популярних лайгаків – короткочасне вмикання дальнього світла фар перед запуском двигуна. Автоелектрик із 20-річним досвідом пояснив, чи справді це працює, чи це застарілий міф.

Про це фахівець розповів порталу mmr.net.ua.

Вважається, що такий прийом із фарами допомагає "розігріти" акумулятор, продовжує його термін служби та стабілізує електросистему в морозну погоду.

Серед автомобілістів думки щодо цього лайфгаку відрізняються. Представники старшого покоління переконані, що попереднє вмикання фар підвищує ефективність акумулятора та полегшує запуск двигуна. Молоді водії ставляться до цього скептично, вважаючи, що додаткове навантаження лише пришвидшує розряд батареї, особливо якщо вона вже зношена. Противники цього методу наголошують, що зайве споживання енергії в холод може повністю посадити акумулятор.

За словами експерта, короткочасне (на 3-5 секунд) ввімкнення фар справді не шкодить акумулятору та навіть може сприяти його кращій роботі в мороз. Однак для збереження ресурсу акумулятора важливіші регулярна перевірка рівня заряду, чистота клем та уникання різких перепадів температур. Якщо ж акумулятор втратив ємність, жодні хитрощі вже не допоможуть – його слід замінити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як правильно прогріти авто на морозі, щоб зберегти двигун.