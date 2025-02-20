Миллиардный ущерб и скандал с поддельными видео: компания Nikola обанкротилась

Производитель электрогрузовиков и водородных авто Nikola, когда-то оценивавшийся более чем в 30 миллиардов долларов, подал заявление о банкротстве в США. Компания столкнулась с финансовыми трудностями, а ее акции обрушились после раскрытия мошеннических схем основателя Тревора Милтона.

Об этом пишет The Telegraf.

Милтон основал Nikola в 2014 году, заявив, что компания готова выпускать инновационные грузовики на водородных топливных элементах. Он утверждал, что у него есть тысячи заказов на миллиарды долларов.

Однако в 2020 году инвесторы из Hindenburg Research обвинили компанию в мошенничестве, заявив, что она вводила рынок в заблуждение. В частности, видео с тестовым заездом грузовика было фальсифицировано – автомобиль просто скатывался с холма, а не двигался самостоятельно.

В 2021 году Милтон покинул компанию, а в 2023 году его приговорили к четырем годам тюрьмы и штрафу в 1 миллион долларов за обман инвесторов.

После его ухода Nikola продолжила продавать грузовики, но в сентябре 2024 года компания сообщила об убытках в 481 миллион долларов.

В среду Nikola подала заявление о банкротстве в суд Делавера, заявив о более чем 1 миллиарде долларов долгов.

Компания имеет всего 47 миллионов долларов наличных денег и пытается продать свои активы. Генеральный директор Стива Горски заявил, что спад спроса на электрогрузовики и экономические трудности помешали компании сохранить бизнес.

"Мы приложили все усилия, чтобы спасти компанию, но этого оказалось недостаточно", — отметил он.

Напомним, в Украине планируется ввести новую систему оплаты штрафов за нарушение ПДД непосредственно на месте правонарушения. Водители смогут произвести оплату с помощью смартфона, отсканировав QR-код.

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