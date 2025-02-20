В Польше снова упал "неизвестный объект с неба"

Неизвестный предмет упал в пруд в городе Бенджмеровице на Померании в Польше. На месте работают все службы.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

В среду, 19 февраля, в Бенджмеровице у Черска (Поморское воеводство) в один из прудов упал неизвестный предмет. Об инциденте было доложено Польское космическое агентство, Польское аэронавигационное агентство, пожарную службу и другие службы.

На месте работают сотрудники полиции, охраняющие территорию и выясняющие точные обстоятельства происшествия.

Местные власти говорят, что из-за падения "предмета" никто не пострадал.