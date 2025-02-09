Чи шкідливий холостий хід для автомобіля: відповідь експертів

Експерти зазначили, що це залежить від типу двигуна, системи подачі палива та якості моторної оливи.

Чи можна довго тримати двигун на холостому ході без шкоди для авто? Це питання хвилює багатьох водіїв, і відповідь на нього залежить від низки факторів.

Про це повідомило видання Avtosota.

У бензинових двигунах із прямим упорскуванням тривалий холостий хід може спричинити утворення нагару на форсунках, але це трапляється лише після значного пробігу — понад 100 000 км. Для дизельних і газових двигунів такі умови не є критичними.

Щодо поршневої групи — вона не отримує значних ушкоджень на холостому ходу. Ключові компоненти двигуна продовжують працювати стабільно.

"Існує міф про те, що на неодруженому ходу масляний насос нібито не справляється з подачею оливи. Насправді сучасні насоси ефективно змащують двигун за будь-яких обертів. Переживати за нестачу оливи у цьому режимі не варто", - йдеться в повідомленні.

Тривалий холостий хід може значно вплинути на якість оливи. Особливо це помітно, якщо автомобіль часто працює в умовах низьких температур або забрудненого середовища. Це може призвести до зниження ефективності мастила, що вимагає частішої заміни олії.

Сучасні автомобілі можуть працювати на холостому ходу до 30 хвилин без суттєвого впливу на двигун. Проте варто уникати тривалого застосування цього режиму, особливо в заторах, адже це може призвести до додаткового навантаження на систему. Регулярна заміна оливи та належне техобслуговування допоможуть продовжити роботу двигуна.

Нагадаємо, експерти пояснили, що станеться, якщо заправити машину бензином з високим октановим числом.

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