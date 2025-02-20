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В Азовском море тонет российский сухогруз: что известно

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В Азовском море тонет российский сухогруз: что известно

В Азовському морі тоне суховантаж РФ "Павло Грабовський"

Очередной инцидент с российскими судами.

В Азовском море тонет сухогруз РФ "Павел Грабовский". Он перевозил 3 тонны кукурузы.

Об этом сообщают РосСМИ.

В Азовском море тонет российский сухогруз с кукурузой

В Азовском море тонет российский сухогруз с кукурузой

Как добавляется, судно направлялось в Турцию. Впрочем, 16 февраля неподалеку от российского порта "Азов" в Ростовской области в корпусе судна образовалась пробоина. Сухогруз сразу начал наполняться водой и утопать.

Напомним, в российском порту Усть-Луга, неподалеку от Санкт-Петербурга, потерпел крушение и тонет танкер. Предварительно судно перевозило 130 тысяч тонн мазута.

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