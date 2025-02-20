США выступили против называния России "агрессором" в заявлении G7 – FT

Настояние администрации Трампа на смягчении формулировок отражает более широкий сдвиг в политике США к описаний войны как "конфликта в Украине".

США выступили против того, чтобы назвать Россию "агрессором" в заявлении G7, посвященном третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мол, это может поставить под угрозу традиционную демонстрацию единства G7.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пятерых знакомых с ситуацией западных чиновников.

Чиновники также сказали, что сейчас остается неопределенным участие президента Украины Владимира Зеленского в онлайн-саммите, запланированном на 24 февраля.

В статье отмечается, что разногласия возникли после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Украину в развязанной Россией войне, назвал Зеленского "диктатором без выборов" и предложил пригласить Москву обратно в G7.

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Западные чиновники на условиях анонимности сказали, что посланники США выступили против фразы "российская агрессия" и подобных описаний, которые лидеры G7 использовали еще с 2022 года для описания войны в Украине.

Отметим, что в заявлении лидеров "Большой семерки" от 2024 года о российской агрессии упоминается пять раз.

По словам двух анонимных источников, настояние американской администрации на смягчении формулировок отражает более широкий сдвиг в политике США к описанию войны как "конфликта в Украине".

Это изменение означает отказ от терминологии, которую использовала администрация экс-президента США Джо Байдена, часто применявшая выражения типа "российская агрессия", описывая самую большую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой войны.

Напомним, ранее Трамп заявил, что был бы рад, если бы Россия снова присоединилась к G7, откуда ее выгнали за агрессию против Украины.