День ангела 11 травня: кого та як вітати з іменинами

11 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 11 травня

11 травня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Йосипа, Кирила, Костянтина, Михайла, Ростислава.

Олександр — має давньогрецьке коріння і означає "захисник". В дитинстві з задоволенням допомагає батькам. В дорослому віці впевнений у собі та гордий чоловік.

Йосип — давньоєврейське біблійне ім'я, яке перекладається як "нехай Бог винагородить". В дитинстві любить зміни, безперервний рух уперед. В дорослому віці стає впертим, самозакоханим.

Кирило — перекладається з давньогрецької як "маленький пан". В дитинстві має підвищену самооцінку. В дорослому віці сміливий та розумний, любить працювати.

Костянтин — прийшло з Візантії і означає "стійкий". В дитинстві трішки боязкий, постійно перебуває в стані тривоги. В дорослому віці сумлінний працівник.

Михайло — ім'я єврейського походження, перекладається як "рівний Богові". В дитинстві має логічний склад розуму. В дорослому віці урівноважений і серйозний.

Ростислав — слов'янське ім'я, яке означає "слава, яка зростає". В дитинстві відрізняється складним характером. В дорослому віці практичний, цілеспрямований.

День ангела 11 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди береже тебе від негараздів та наповнює твоє життя світлом і добром.

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Бажаю тобі, щоб твій ангел-покровитель завжди був поруч, оберігав та направляв твої кроки на шляху до щастя.

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Нехай твій ангел-хранитель приносить тобі радість, мир та благополуччя.

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З нагоди Дня Ангела бажаю тобі здоров’я, удачі та незмінного опіку твого ангела.

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Нехай твій ангел-оберіг завжди відкриває перед тобою нові можливості та дарує тобі натхнення.

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