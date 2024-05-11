День ангела 11 травня: кого та як вітати з іменинами

11 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 11 травня
11 травня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Йосипа, Кирила, Костянтина, Михайла, Ростислава.
Олександр — має давньогрецьке коріння і означає "захисник". В дитинстві з задоволенням допомагає батькам. В дорослому віці впевнений у собі та гордий чоловік.
Йосип — давньоєврейське біблійне ім'я, яке перекладається як "нехай Бог винагородить". В дитинстві любить зміни, безперервний рух уперед. В дорослому віці стає впертим, самозакоханим.
Кирило — перекладається з давньогрецької як "маленький пан". В дитинстві має підвищену самооцінку. В дорослому віці сміливий та розумний, любить працювати.
Костянтин — прийшло з Візантії і означає "стійкий". В дитинстві трішки боязкий, постійно перебуває в стані тривоги. В дорослому віці сумлінний працівник.
Михайло — ім'я єврейського походження, перекладається як "рівний Богові". В дитинстві має логічний склад розуму. В дорослому віці урівноважений і серйозний.
Ростислав — слов'янське ім'я, яке означає "слава, яка зростає". В дитинстві відрізняється складним характером. В дорослому віці практичний, цілеспрямований.
День ангела 11 травня — душевні привітання в прозі
З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди береже тебе від негараздів та наповнює твоє життя світлом і добром.
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Бажаю тобі, щоб твій ангел-покровитель завжди був поруч, оберігав та направляв твої кроки на шляху до щастя.
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Нехай твій ангел-хранитель приносить тобі радість, мир та благополуччя.
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З нагоди Дня Ангела бажаю тобі здоров’я, удачі та незмінного опіку твого ангела.
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Нехай твій ангел-оберіг завжди відкриває перед тобою нові можливості та дарує тобі натхнення.
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