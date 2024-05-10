Де в Україні знову будуть сильні заморозки: прогноз погоди на 11 травня

Вдень у суботу, 11 травня, в Україні буде тепло. Втім, вночі в деяких регіонах будуть заморозки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні хмарно з проясненнями. Вночі синоптики опадів не передбачають. Дощитиме лише на Чернігівщині та Сумщині. Натомість вдень в Україні, крім південної частини, місцями буде невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

В країні температура повітря вночі становитиме 5-10° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +14-19°. На Закарпатті, у південній, та південно-східній частинах повітря прогріється до +22°.

Прогноз погоди в Україні на 11 травня. / Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. У низці областей оголошено І рівень небезпеки, жовтий

"Вночі 12 травня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°", - йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

Погода в Києві

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не буде. Але вдень місцями невеликий дощ.

В Київській області температура повітря — 5-10° тепла вночі, вдень — +14-19°. В Києві вночі температура становитиме 8-10° тепла, вдень — +16-18°.

Нагадаємо, синоптики повідомили, якою буде погода на вихідні 11-12 травня. До України знову повертається весняне тепло.

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