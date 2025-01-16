День ангела 16 січня: кого та як вітати з іменинами

16 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 16 січня

16 січня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Максима, Петра, Симона, Неонілу.

Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві добродушний, але запальний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Максим — латинське ім'я, перекладається як "найвеличніший". В дитинтсві відкритий, активний. В дорослому віці стає справжнім екстравертом, гордим і честолюбним.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві не жадібний, добрий. В дорослому віці стає темпераментним, любить, коли його цінують.

Симон — давньоєврейське походження, означає "почутий Богом". В дитинстві усміхнений, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі, самодостатнім.

Неоніла — давньогрецьке ім'я, перекладається як "молода". В дитинстві артистична, цілеспрямована. В дорослому віці стає жіночною, більш м'якою і добродушною.

День ангела 16 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Сердечно вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай ангел-охоронець завжди веде тебе дорогою добра, захищає від усіх негараздів і приносить мир у твоє серце. Бажаю, щоб у твоєму житті було багато радості, любові та тепла!

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Вітаю тебе з твоїм Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди охороняє тебе та спрямовує до найкращого. Бажаю тобі сили, віри, надії та любові, які завжди надихатимуть і наповнюватимуть життя сенсом!

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Щиро вітаю з твоїм святковим днем — Днем Ангела! Нехай у твоєму серці завжди живе світло, а поруч будуть вірні друзі, які поділяють радість і підтримують у випробуваннях. Бажаю тобі удачі, любові та Божого благословення!

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У цей особливий день хочу привітати тебе з Днем Ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, підтримуючи у важливі моменти та надихаючи на добрі справи. Бажаю тобі спокою в душі, гармонії та безмежного щастя у житті!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає у складних ситуаціях і дарує силу для нових звершень. Бажаю тобі міцного здоров'я, світлих думок і натхнення, щоб кожен день приносив радість і щастя!

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