Втрати Росії станом на 16 січня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 16 січня 2025-го ЗСУ знищили 814 150 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1480 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 814 150 (+1480) осіб,

танків ‒ 9791 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 20368 (+20) од,

артилерійських систем – 22015 (+40) од,

РСЗВ – 1262 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22503 (+120),

крилаті ракети ‒ 3049 (+31),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 34132 (+137) од,

спеціальна техніка ‒ 3697 (+1).

Нагадаємо, видання Forbes писало, що армії РФ і КНДР зазнають космічних втрат на Курщині. Нещодавно лише біля одного села Махнівка вони втратили до батальйону піхоти. Зокрема, з північнокорейськими солдатами і російськими десантниками.

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