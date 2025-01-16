Втрати Росії станом на 16 січня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили багато техніки.
Станом на ранок 16 січня 2025-го ЗСУ знищили 814 150 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1480 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 814 150 (+1480) осіб,
- танків ‒ 9791 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20368 (+20) од,
- артилерійських систем – 22015 (+40) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22503 (+120),
- крилаті ракети ‒ 3049 (+31),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34132 (+137) од,
- спеціальна техніка ‒ 3697 (+1).
Нагадаємо, видання Forbes писало, що армії РФ і КНДР зазнають космічних втрат на Курщині. Нещодавно лише біля одного села Махнівка вони втратили до батальйону піхоти. Зокрема, з північнокорейськими солдатами і російськими десантниками.
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