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Втрати Росії станом на 16 січня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 16 січня: Генштаб оновив дані

Знищено понад 814 тис. російських солдатів. / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окупанти втратили багато техніки.

Станом на ранок 16 січня 2025-го ЗСУ знищили 814 150 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1480 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. 

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу  ‒ близько 814 150 (+1480) осіб,
  • танків ‒ 9791 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20368 (+20) од,
  • артилерійських систем  – 22015 (+40) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 1046 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22503 (+120),
  • крилаті ракети ‒ 3049 (+31),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34132 (+137) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3697 (+1).

Нагадаємо, видання Forbes писало, що армії РФ і КНДР зазнають космічних втрат на Курщині. Нещодавно лише біля одного села Махнівка вони втратили до батальйону піхоти. Зокрема, з північнокорейськими солдатами і російськими десантниками.

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