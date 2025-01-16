ЗСУ відновили положення біля Успенівки, ворог окупував Нескучне - DeepState

Потягом минулої доби українські військові відновили положення біля населеного пункту Успенівка, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні також вказується, що ворог окупував населений пункт Нескучне.

"Ворог також просунувся у Времівці, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Янтарного, Нововасилівки, Сухих Ялів", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий пояснив, чому окупанти знизили активність на Куп'янському напрямку.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ почали застосовувати нову тактику, яка знижує боєздатність росіян.

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