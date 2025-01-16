По состоянию на утро 16 января 2025 года ВСУ уничтожили 814 150 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1480 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 814 150 (+1480) человек,

танков ‒ 9791 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20368 (+20) ед,

артиллерийских систем – 22015 (+40) ед,

РСЗО – 1262 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1046 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 22503 (+120),

крылатые ракеты – 3049 (+31),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 34132 (+137) ед,

специальная техника – 3697 (+1).

Напомним, издание Forbes писало, что армии РФ и КНДР понесут космические потери на Курщине. Недавно только у одного села Махновка они потеряли в батальон пехоты. В частности, с северокорейскими солдатами и русскими десантниками.

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