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Потери России на 16 января: Генштаб обновил данные

Потери России на 16 января: Генштаб обновил данные

Уничтожено более 814 тыс. русских солдат. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Оккупанты потеряли много техники.

По состоянию на утро 16 января 2025 года ВСУ уничтожили 814 150 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1480 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 814 150 (+1480) человек,
  • танков ‒ 9791 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20368 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 22015 (+40) ед,
  • РСЗО – 1262 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1046 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 22503 (+120),
  • крылатые ракеты – 3049 (+31),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 34132 (+137) ед,
  • специальная техника – 3697 (+1).

Напомним, издание Forbes писало, что армии РФ и КНДР понесут космические потери на Курщине. Недавно только у одного села Махновка они потеряли в батальон пехоты. В частности, с северокорейскими солдатами и русскими десантниками.

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