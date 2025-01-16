День ангела 16 января: кого и как поздравлять с именинами

16 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 16 января

16 января 2025 поздравьте с именинами Ивана, Максима, Петра, Симона, Неонила.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает "милость Божия". В детстве добродушен, но вспыльчив. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым.

Максим — латинское имя, переводится как "величайший". В детстве открыт, активен. Во взрослом возрасте становится настоящим экстравертом, гордым и честолюбивым.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как "скала". В детстве не алчный, добрый. Во взрослом возрасте становится темпераментным, любит, когда его ценят.

Симон — древнееврейское происхождение, означает "услышанный Богом". В детстве улыбающийся, спокойный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, самодостаточным.

Неонила — древнегреческое имя, переводится как "молодая". В детстве артистическая, целеустремленная. Во взрослом возрасте становится женственной, более мягкой и добродушной.

День ангела 16 января – душевные поздравления в прозе

День ангела 16 января – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Сердечно поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть ангел-хранитель всегда ведет тебя по пути добра, защищает от всех бед и приносит мир в твое сердце. Желаю, чтобы в твоей жизни было много радости, любви и тепла!

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Поздравляю тебя с твоим Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда охраняет тебя и устремляет к лучшему. Желаю тебе сил, веры, надежды и любви, которые всегда будут вдохновлять и наполнять жизнь смыслом!

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Искренне поздравляю с твоим праздничным днем – Днем Ангела! Пусть в твоем сердце всегда жив свет, а рядом будут верные друзья, которые разделяют радость и поддерживают в испытаниях. Желаю тебе удачи, любви и благословения Божия!

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В этот особый день хочу поздравить тебя с Днем Ангела! Пусть твой телохранитель всегда будет рядом, поддерживая в важные моменты и вдохновляя на добрые дела. Желаю тебе покоя в душе, гармонии и безграничного счастья в жизни!

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает в сложных ситуациях и дарит силу для новых свершений. Желаю тебе крепкого здоровья, светлых мыслей и вдохновения, чтобы каждый день доставлял радость и счастье!

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