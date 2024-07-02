День ангела 2 липня: кого та як вітати з іменинами

2 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 2 липня
2 липня 2024 року привітайте з іменинами Арсенія.
Арсеній — давньогрецьке ім'я, яке означає "чоловічий". В дитинстві має непросту натуру, часто егоїст, але знає, що таке справедливість. В дорослому віці стає недовірливий, часто сором'язливий, для впевненості у собі йому потрібно постійно чути компліменти.
День ангела 2 липня — душевні привітання в прозі і віршах
Дорогий Арсенію! Нехай цей день буде наповнений радістю, теплом та незабутніми миттєвостями. Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів. Зичу тобі міцного здоров’я, успіхів у всіх справах та безмежної щастя!
***
Арсен, найкращий на Землі,
Хай Дарує Ангел гарну долю!
Обминають хай тебе жалі.
А душа наповниться любов’ю.
Радості, тепла, щасливих літ,
Захисту Господнього, святого.
Добрим буде хай для тебе світ,
Самого найкращого усього!
(привітання з сайту Доброта)
***
Любий Арсенію! Нехай цей день принесе тобі багато посмішок, приємних сюрпризів та незабутніх моментів. Нехай твоя доля буде яскравою та сповненою радісних подій. Зичу тобі невичерпної енергії та віри у свої сили!
***
З днем Ангела ми поспішаєм вітати,
Хай Ангел несе вам достаток до хати,
Для тіла здоров’я, для серця — кохання,
Хай справдяться мрії, думки та бажання,
Шановний, Арсен, у день цей прекрасний.
Бажаємо радості, ніжності й щастя!
(привітання з сайту Доброта)
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Дорогий Арсенію! Нехай твій ангел-охоронець завжди керує тобою на правильний шлях, а щасливі миті та вдалі рішення супроводжують тебе на кожному кроці. Зичу тобі найкращого, що може бути, і незабутнього Дня ангела!
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