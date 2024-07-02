День ангела 2 липня: кого та як вітати з іменинами

2 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 2 липня

2 липня 2024 року привітайте з іменинами Арсенія.

Арсеній — давньогрецьке ім'я, яке означає "чоловічий". В дитинстві має непросту натуру, часто егоїст, але знає, що таке справедливість. В дорослому віці стає недовірливий, часто сором'язливий, для впевненості у собі йому потрібно постійно чути компліменти.

День ангела 2 липня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 2 липня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Дорогий Арсенію! Нехай цей день буде наповнений радістю, теплом та незабутніми миттєвостями. Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів. Зичу тобі міцного здоров’я, успіхів у всіх справах та безмежної щастя!

***

Арсен, найкращий на Землі,

Хай Дарує Ангел гарну долю!

Обминають хай тебе жалі.

А душа наповниться любов’ю.

Радості, тепла, щасливих літ,

Захисту Господнього, святого.

Добрим буде хай для тебе світ,

Самого найкращого усього!

(привітання з сайту Доброта)

***

Любий Арсенію! Нехай цей день принесе тобі багато посмішок, приємних сюрпризів та незабутніх моментів. Нехай твоя доля буде яскравою та сповненою радісних подій. Зичу тобі невичерпної енергії та віри у свої сили!

***

З днем Ангела ми поспішаєм вітати,

Хай Ангел несе вам достаток до хати,

Для тіла здоров’я, для серця — кохання,

Хай справдяться мрії, думки та бажання,

Шановний, Арсен, у день цей прекрасний.

Бажаємо радості, ніжності й щастя!

(привітання з сайту Доброта)

***

Дорогий Арсенію! Нехай твій ангел-охоронець завжди керує тобою на правильний шлях, а щасливі миті та вдалі рішення супроводжують тебе на кожному кроці. Зичу тобі найкращого, що може бути, і незабутнього Дня ангела!

Читайте також: