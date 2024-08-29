День ангела 29 серпня: кого та як вітати з іменинами

29 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 29 серпня

29 серпня 2024 року привітайте з іменинами Івана.

Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві добрий та чуйний. В дорослому віці завжди готовий прийти на допомогу, але неквапливий, що може сильно заважати розвиватися.

День ангела 29 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Дорогий Іване, вітаю тебе з твоїм Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, дарує мудрість і силу, щоб впевнено крокувати по життю. Щастя, здоров’я і багато радісних моментів тобі!

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Іване, з Днем Ангела тебе! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, направляв на вірний шлях і захищав від усіх труднощів. Нехай у твоєму серці панує мир, а в житті — любов та гармонія.

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Вітаю з Днем Ангела, Іване! Нехай цей день принесе тобі тепло, радість і благополуччя. Бажаю, щоб твій ангел завжди був вірним супутником і захищав від усього поганого. Міцного здоров’я і гарного настрою тобі!

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Іване, в цей святковий день вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець оберігає від бід, дарує спокій та впевненість. Бажаю тобі незламного духу, гармонії у душі та щасливих днів у житті!

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З Днем Ангела, Іване! Нехай твій ангел завжди тримає тебе за руку, захищає і направляє на вірний шлях. Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений радістю, здоров’ям і щирими посмішками. Будь щасливим!

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