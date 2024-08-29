ЗСУ відбили в окупантів втрачені позиції на Донеччині - ISW

Українські захисники нещодавно відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, свідчать про те, що ЗСУ відновили позиції на південний захід від Івано-Дар'ївки.

27 і 28 серпня війська РФ наступали в районі Верхньокам'янського, в районі Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного.

Війська РФ 28 серпня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але підтвердженого просування не зробили.

Російські загарбники наступали в межах східної околиці Часового Яру, біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Білої Гори 27 і 28 серпня.

Напередодні Генштаб повідомив, що ворог чотири рази штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Спірного на Сіверському напрямку. Тривають бої.

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