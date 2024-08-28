Генштаб: окупанти штурмують на більшості напрямків

На фронті вже відбулося 182 бойових зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку росіяни двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців.

23 рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів, Синьківка, Колісниківка, Стельмахівка і Кругляківка підрозділи Сил оборони відбили 21 атаку. Ситуація напружена, тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 13 разів атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. Біля Дружелюбівки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, три та чотири відповідно.

Ворог чотири рази штурмовими діями намагаються витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Спірного на Сіверському напрямку. Тривають бої.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля, за підтримки штурмової авіації, поблизу Григорівки, в також, без авіапідтримки, у районах Іванівського і Кліщіївки.

На Торецькому напрямку, де окупанти 20 разів атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Дружби - 15 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Нью-Йорка та Неліпівки.

Основні зусилля ворог і далі докладає на Покровському напрямку. Тут, впродовж цієї доби, агресор 59 разів атакував наші позиції. В районах Новогродівки і Гродівки відбулася понад половина від усіх боєзіткнень.

На Курахівському напрямку загарбники теж досить активні - на цей час доби зафіксовано 30 ворожих атак. Половина з них тривають. В основному бої тривають біля Карлівки. Також окупанти активно намагаються просунутися поблизу Костянтинівки і Георгіївки, але зазнають втрат.

На Времівському напрямку сьогодні агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки. Тривають бойові дії.

На Оріхівському напрямку відбито два штурми російських загарбників, неподалік Роботиного і Новоданилівки.

Раніше у ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень. Більше про це читайте у новині.

У Мережі з'явилися супутникові знімки пожежі на нафтобазі "Атлас" в Ростовській області РФ

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