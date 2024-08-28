Які регіони охоплять дощі 29 серпня: прогноз синоптикині

У південній частині України буде найнижча температура.

У четверг, 29 серпня, майже на всій території України очікується спека - до +35.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, в південній частині України буде найнижча температура. Вдень прогнозують +28...31ºC. Така ж "свіжість" охопить також Вінниччину, Хмельниччину, південні райони Житомирщини.

"Літо не квапиться йти від нас. Погода щодня цікава. Ніби й не міняється особливо щось зараз у синоптичній ситуації, проте атмосфера така жива, така рухлива і безмежно строката, що завжди щось цікаве знайдеться", - написала вона.

Дощі грозові пройдуть у четвер у південній частині та місцями досягатимуть Вінниччини, Чернівецької області, Дніпропетровщини й Донеччини.

У Києві 29 серпня очікується спека, до +32...+34. Без опадів.

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде осіннє похолодання.

Погода в Україні. Синоптики прогнозують дощі

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