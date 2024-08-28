Біля острова Крит стався землетрус: можливі афтершоки

Про жертв чи постраждалих наразі не повідомлялося.

Сьогодні, 28 серпня, біля грецького острова Крит зафіксували землетрус силою 5,2 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Kathimerini.

За даними грецьких сейсмологів, підземний поштовх стався о 19:29 за місцевим часом між Критом і островом Гавдос на глибині 10 кілометрів.

Очільниця влади Гавдосу Ліліан Стефанакі розповіла, що "деякі люди були налякані" через поштовхи, але зазначила, що повідомлень про пошкодження немає.

Грецький сейсмолог Герасимос Пападопулос припускає, що після землетрусу можливі афтершоки, але Крит розташований відносно далеко від епіцентру.

Нагадаємо, раніше еколог Анатолій Павелко повідомив, що війна РФ проти України загрожує землетрусами і повенями. Він прогнозує, що удари з важкого озброєнням можуть призвести до руйнування шахт і техногенно зумовлених землетрусів.

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