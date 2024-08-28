У острова Крит произошло землетрясение: возможны афтершоки

О жертвах или пострадавших пока не сообщалось.

Сегодня, 28 августа, у греческого острова Крит зафиксировали землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Kathimerini.

По данным греческих сейсмологов, подземный толчок произошел в 19.29 по местному времени между Критом и островом Гавдос на глубине 10 километров.

Глава власти Гавдоса Лилиан Стефанаки рассказала, что "некоторые люди были напуганы" из-за толчков, но отметила, что сообщений о повреждениях нет.

Греческий сейсмолог Герасимос Пападопулос предполагает, что после землетрясения возможны афтершоки, но Крит расположен относительно далеко от эпицентра.

Напомним, ранее эколог Анатолий Павелко сообщил, что война РФ против Украины грозит землетрясениями и наводнениями. Он прогнозирует, что удары по тяжелому вооружению могут привести к разрушению шахт и техногенно обусловленным землетрясениям.

Мегаземлетрясение в Японии скоро будет! Возможно цунами!