Комбат "Свободы": "Фронт держится на геройстве пехоты и обычного солдата"

По всей линии фиксируются затруднения с боевым комплектом и личным составом, а фронт держится на геройстве пехоты и обычного солдата ВСУ.

Командир батальона "Свобода" Петр Кузык сказал об этом в интервью "Громадському".

В частности, речь шла о ситуации вблизи города Северск на Донетчине, которая сейчас максимально сложная.

Комбат отметил, что прежде всего эксплуатировать героизм украинского пехотинца так долго является преступлением, а во-вторых, это фактически невозможно, ведь человеческий ресурс, к сожалению, исчерпывается.

"Проблемы с личным составом, с БК велики по всей линии. Держатся на геройстве пехоты, геройстве обычного солдата. Я уже говорил, что надо что-то менять, потому что эксплуатировать героизм украинского пехотинца, во-первых, так долго — преступно, а во-вторых, невозможно будет, потому что героев много не бывает. И их и не должно быть, героев. Должна быть плановая работа", — отметил Петр Кузык.

В интервью также говорилось, как командование реагирует на негативные доклады по ситуации на передовой.

По его словам, с вопросом докладов были определенные проблемы, ведь сначала в командовании "верили в ложь и хорошие новости". В то время, когда на определенных участках фронта начались бои и стали пропадать люди, стало очевидно, что враг пытается продвигаться, ответной реакции все равно не последовало.

"Вместо того, чтобы принимать оперативные решения, направили проверку, которая должна была верифицировать данные. Но сейчас коммуникация реальна, то ли это повлияла огласка журналистов, изменилось что-то в принципах работы командования, то ли все эти факторы вместе, сейчас коммуникация налажена", — отметил Петр Кузык.

Он добавил, что бывают случаи, когда начальство негативно реагирует на то, что боец разговаривает с прессой и говорит правду, ведь это вроде бы не в традициях армии. Почему-то считают, что о проблемах говорить не следует. Однако Кузик придерживается другой позиции по этому вопросу, ведь это первый шаг к их решению.

Кузык также отметил, что российская армия сегодня воюет ужасающими античеловеческими методами. Противник имеет больше человеческого ресурса, чем Украина, но и отношение к людям другое, ведь у бойцов ВС РФ отсутствуют какие-либо права. Это подтверждают разговоры с пленными.

"Они используют заградительные отряды, используют систему обнуления — наказание смертью за любой проступок. Самое большое преступление — отказ идти в атаку и это однозначно смерть. И "зашуганные", запуганные, доведенные до состояния скота идут и атакуют наши войска", — рассказал боец.

По словам комбата, солдат РФ прикрывает их артиллерия, авиация, бронетехника. Они воюют по советским методам, но отношение к людям там, "как к скоту".

Большинство военных, воюющих на стороне РФ на Донбассе, являются наркоманами или уголовниками, отметил Кузык.

Напомним, ранее майор НГУ и командир батальона "Свобода" Петр Кузык отмечал также, что военнослужащие ВСУ имеют значительные расходы по своим зарплатам: две трети из них уходит на экипировку, ремонт авто, оптики и т.д.

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