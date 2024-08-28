Комбат "Свободи": "Фронт тримається на геройстві піхоти та звичайного солдата"

Командир батальйону "Свобода" зазначив, що експлуатувати героїзм українського піхотинця так довго є злочином.

По всій лінії фіксуються труднощі з бойовим комплектом та особовим складом, а фронт тримається на геройстві піхоти і звичайного солдата ЗСУ.

Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик сказав про це в інтерв'ю "Громадському".

Зокрема, йшлося про ситуацію навколо міста Сіверськ на Донеччині, яка є максимально складною.

Комбат зазначив, що передусім експлуатувати героїзм українського піхотинця так довго є злочином, а по-друге, це фактично неможливо, адже людський ресурс, на жаль, вичерпується.

"Проблеми з особовим складом, з БК великі по всій лінії. Тримаються на геройстві піхоти, геройстві звичайного солдата. Я вже казав, що треба щось змінювати, тому що експлуатувати героїзм українського піхотинця, по-перше, так довго – злочинно, а по-друге, неможливо буде, бо героїв багато не буває. І їх і не має бути, героїв. Має бути планова робота", – зауважив комбат.

В інтерв'ю також йшлося про те, як командування реагує на негативні доповіді щодо ситуації на передовій.

За його словами, з питанням доповідей були певні проблеми, адже спочатку в командуванні "вірили в неправду і хороші новини". Зтодом, коли на певних ділянках фронту розпочалися бої і стали зникати люди, стало очевидно, що ворог намагається просуватися, відповідної реакції однаково не надійшло.

"Замість того, щоб ухвалювати оперативні рішення, надіслали перевірку, яка мала верифікувати дані. Але зараз комунікація реальна, чи то це вплинув розголос журналістів, чи змінилося щось у принципах роботи командування, чи всі ці фактори разом, зараз комунікація налагоджена", – зазначив Петро Кузик.

Він додав, що трапляються випадки, коли начальство негативно реагує на те, що боєць розмовляє з пресою і говорить правду, адже це нібито не в традиціях армії. Чомусь вважають, що про проблеми говорити не треба. Проте Кузик дотримується іншої позиції з цього питання, адже це перший крок до їхнього вирішення.

Кузик також зазначив, що російська армія сьогодні воює жахливими антилюдськими методами. Противник має більше людського ресурсу, ніж Україна, але і ставлення до людей інше, адже в бійців ЗС РФ відсутні будь-які права. Це підтверджують розмови з полоненими.

"Вони використовують загороджувальні загони, використовують систему обнулення – покарання смертю за будь-який проступок. Найбільший злочин – відмова йти в атаку, і це однозначно смерть. І "зашугані", залякані, доведені до стану худоби йдуть і атакують наші війська", – розповів боєць.

За словами комбата, солдатів РФ прикриває їхня артилерія, авіація, бронетехніка. Вони воюють за радянськими методами, але ставлення до людей там, "як до худоби".

Більшість військових, які воюють на боці РФ на Донбасі, є наркоманами або кримінальними злочинцями, зазначив Кузик.

Нагадаємо, раніше майор НГУ та командир батальйону "Свобода" Петро Кузик зазначав також, що військовослужбовці ЗСУ мають значні витрати зі своїх зарплат: дві третини з них іде на екіпірування, ремонт авто, оптики тощо.

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