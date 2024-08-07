Нова дата: коли святкуємо Усікновення голови Івана Хрестителя — обведіть число в календарі

Усікновення голови Івана Предтечі, яке в народі часто називають Головосіки, вшановується всіма християнами. Цього дня віряни дотримуються найбільш суворого посту. Дізнайтеся, коли будемо святкувати Усікновення голови Івана Хрестителя за новим календарем.

До 1 вересня 2023 року українці вшановували дату смерті Івана Предтечі 11 вересня. Однак, після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, дата святкування змінилася.

2024 року ця пам'ятна дата припадає на 29 серпня.

Що це за свято: Усікновення голови Івана Хрестителя

В цей день церква згадує про смерть Івана Предтечі, який хрестив Ісуса Христа, та його перехід у царство вічне. Згідно з біблійними переказами, Предтечу кинули до в'язниці за наказом дружини царя Ірода Іродіади, яка люто ненавиділа святого.

Коли дочка Іродіади на ім'я Саломія задовільнила бажання царя своїм екзотичним танцем під час бенкету, то він пообіцяв їй виконати будь-яке бажання дівчини. Порадившись зі своєю матір'ю, Саломія попросила принести їй на тарілці голову Івана Хрестителя. Ірод, недовго думаючи, наказав обезголовити святого.

Коли учні почули про смерть свого вчителя, то забрали тіло та поховали його зі всіма почестями. А ось Саломія була покарана Господом. Одного дня вона йшла по замерзлій річці, раптом лід під нею тріснув і дівчина провалилися у крижану воду. Гострим шматком їй відтяло голову, а тіло так і не знайшли.

Що забороняється робити у день Усікновення голови Івана Предтечі

Церква забороняє їсти цього дня м'ясні та молочні продукти. Це — дата особливо суворого посту.

Також не дозволяється сваритися з рідними, лихословити, лаятися.

В народі існує повір'я, що цього дня не варто нічого різати, особливо, якщо це круглі продукти (помідор, картопля тощо), користуватися будь-якими гострими предметами. Хліб, наприклад, просто розламували руками, а картоплю варили у мундирах і їли, не розрізаючи.

Також забороняється їсти будь-які страви чи продукти червоного кольору, тому що вони символізують кров святого. Тому українцям краще не ласувати улюбленою стравою — борщем. Церква ці традиції не підтримує, вважаючи їх забобонами, однак, вони й не суперечать християнським правилам. Тому ви самі вирішуєте, дотримуватися їх чи ні.

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