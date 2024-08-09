Новая дата: когда празднуем Усекновение главы Иоанна Крестителя — обведите число в календаре

Усекновение главы Иоанна Предтечи, которое в народе часто называют Головосечением, почитается всеми христианами. В этот день верующие соблюдают самый строгий пост. Узнайте, когда будем праздновать Усекновение главы Иоанна Крестителя по новому календарю.

До 1 сентября 2023 украинцы чествовали дату смерти Ивана Предтечи 11 сентября. Однако после перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь дата празднования изменилась.

В 2024 году эта памятная дата приходится на 29 августа.

Что это за праздник: Усекновение главы Иоанна Крестителя

В этот день церковь вспоминает о смерти Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа, и его переходе в царство вечное. Согласно библейским преданиям, Предтечу бросили в тюрьму по приказу жены царя Ирода Иродиады, которая яростно ненавидела святого.

Когда дочь Иродиады по имени Саломея удовлетворила желание царя своим экзотическим танцем во время пира, он пообещал ей исполнить любое желание девушки. Посовещавшись со своей матерью, Саломея попросила принести ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод, недолго думая, приказал обезглавить святого.

Когда ученики услышали о смерти своего учителя, то забрали тело и похоронили его со всеми почестями. А вот Саломея была наказана Господом. Однажды она шла по замерзшей реке, вдруг лед под ней треснул и девушка провалилась в ледяную воду. Острым куском ей отрубило голову, а тело так и не нашли.

Что запрещается делать в день Усекновения главы Ивана Предтечи

Церковь запрещает есть в этот день мясные и молочные продукты — это дата особо строгого поста.

Также не разрешается ссориться с родными, злословить, ругаться.

В народе существует поверье, что в этот день не стоит ничего резать, особенно если это круглые продукты (помидор, картофель и т.п.), пользоваться любыми острыми предметами. Хлеб, например, просто разламывали руками, а картошку варили в мундирах и ели, не разрезая.

Также запрещается кушать какие-либо блюда или продукты красного цвета, потому что они символизируют кровь святого. Поэтому украинцам лучше не лакомиться любимым блюдом — борщом. Церковь эти традиции не поддерживает, считая их предрассудками, однако они и не противоречат христианским правилам. Поэтому вы сами решаете — соблюдать их или нет.

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