У Черкасах спалахнула пожежа внаслідок атаки РФ

Про жертв чи постраждалих інформація не надходила.

У ніч проти 29 серпня у Черкасах під час тривоги пролунав вибух. На одному з підприємств виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа. Триває її ліквідація. Оперативні служби працюють", - написав він.

До області рухалися ударні дрони з Полтавської та Кіровоградської областей. Звук вибуху пролунав близько 2:00. Повторний вибух - близько 5:00.

Раніше стало відомо, що під ворожим ударом опинився Київ. За даними місцевої влади, уламки ударних БПЛА впали у Дніпровському, Деснянському та Голосіївському районах. Інформація про постраждалих не надходила.

Головне на ранок 27 серпня: Наймасованіша російська атака, Відключення світла, Курс євро

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