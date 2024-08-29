У Черкасах спалахнула пожежа внаслідок атаки РФ

Про жертв чи постраждалих інформація не надходила.
У ніч проти 29 серпня у Черкасах під час тривоги пролунав вибух. На одному з підприємств виникла пожежа.
Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
"Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа. Триває її ліквідація. Оперативні служби працюють", - написав він.
До області рухалися ударні дрони з Полтавської та Кіровоградської областей. Звук вибуху пролунав близько 2:00. Повторний вибух - близько 5:00.
Раніше стало відомо, що під ворожим ударом опинився Київ. За даними місцевої влади, уламки ударних БПЛА впали у Дніпровському, Деснянському та Голосіївському районах. Інформація про постраждалих не надходила.
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