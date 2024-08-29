В Черкассах вспыхнул пожар в результате атаки РФ

О жертвах или пострадавших информация не поступала.

В ночь на 29 августа в Черкассах во время тревоги раздался взрыв. На одном из предприятий возник пожар.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Продолжается его ликвидация. Оперативные службы работают", — написал он.

В область двигались ударные дроны из Полтавской и Кировоградской областей. Звук взрыва раздался около 2:00. Повторный взрыв – около пяти часов.

Ранее стало известно, что под вражеским ударом оказался Киев. По данным местных властей, обломки ударных БПЛА упали в Днепровском, Деснянском и Голосеевском районах. Информация о пострадавших не поступала.

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