День ангела 30 квітня: кого та як вітати з іменинами

30 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 30 квітня

30 квітня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Гната, Клима, Максима, Микиту, Якова.

Василь — з давньогрецької мови перекладається як "цар". Від дитинства хлопчик не любить бешкетувати, але досить дружелюбний і товариський. В дорослому віці не скупиться на компліменти.

Гнат — походить від римського імені і означає "полум'яний". Хлопчик в дитинстві досить примхливий. В дорослому віці стає розсудливим, але на роботі ніколи не перетруджується.

Клим — прийшло з грецької мови і перекладається як "виноградна лоза". Ще від дитинства досить спокійна особистість. В дорослому віці стає чуйним та уважним.

Максим — походить від давньогрецького родового імені і означає "великий". В дитинстві постійно потребує підтримки від дорослих. Виростаючи, стає впевненим у собі.

Микита — прийшло до нас з грецької мови і означає "переможець". В дитинстві надзвичайно тішить батьків своїми успіхами в школі. В дорослому віці радісний, активний, почуває себе затишно в галасливих компаніях.

Яків — давньоєврейське ім'я, яке перекладається як "другий за народженням". Ще від раннього дитинства показує розсудливість, впевненість. В дорослому віці стає життєлюбом.

День ангела 30 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 30 квітня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій покровитель оберігає тебе від усіх негараздів і наповнює твоє життя світлом та радістю.

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З днем ангела! Бажаю, щоб ангели небесні завжди були поруч, даруючи тобі натхнення, мир і безмежне щастя.

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Нехай твій ангел-хранитель завжди веде тебе шляхом праведним, а день ангела приносить лише добрі вісті та щасливі моменти.

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У цей особливий день, день твого ангела, бажаю тобі небесної благодаті, гармонії та любові, які будуть твоїм захистом у житті.

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Прийми найщиріші вітання з днем ангела! Нехай кожен день буде наповнений яскравими фарбами і добрими справами, а твій ангел завжди підтримує тебе.

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