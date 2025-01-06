День ангела 6 січня: кого та як вітати з іменинами

6 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 6 січня

6 січня 2025 року привітайте з іменинами Івана.

Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві в ньому поєднується запальна вдача і добродушність. В дорослому віці стає розважливим, відповідальним. Івана важко назвати лінивою людиною, він завжди цілеспрямовано йде до своєї мети.

День ангела 6 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 січня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, захищає тебе від усіх негараздів і спрямовує на правильний шлях. Бажаю тобі здоров’я, щастя, сили духу й віри у власні сили. Нехай кожен день приносить нові радощі й звершення!

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У цей святковий день хочу побажати тобі, щоб ангел-охоронець завжди тримав тебе за руку й оберігав від усіх труднощів. Нехай твоє життя буде наповнене теплом, затишком і щирою любов’ю близьких людей. Будь щасливим і радісним!

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Нехай твій ангел-охоронець завжди стоїть на сторожі твого щастя й добробуту. Бажаю тобі міцного здоров’я, удачі в усіх починаннях та здійснення мрій. Нехай твоє серце завжди наповнюється вірою, добротою й любов’ю!

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Нехай у твоєму житті завжди буде світло, мир і гармонія. Хай твій небесний покровитель допомагає приймати правильні рішення, дарує впевненість і захищає від усіх бід. Радості, натхнення та здійснення всіх задумів!

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Вітаю тебе з цим особливим днем! Нехай твій ангел-охоронець щодня підтримує тебе в усіх твоїх починаннях. Бажаю тобі тепла в душі, безмежного щастя, гармонії та багато незабутніх моментів у житті. Залишайся таким же світлим і добрим!

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