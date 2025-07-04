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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
3 хв

День ангела 4 липня: кого та як вітати з іменинами

4 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 4 липня, день ангела

Який сьогодні, 4 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 4 липня

4 липня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Богдана, Дмитра, Марка, Михайла, Миколу, Олексія, Федора, Анастасію, Марію, Марту, Олександру, Ольгу, Тетяну.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві добрий, сміливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Богдан — давньослов’янське ім’я, перекладається як “Богом даний”. В дитинстві позитивний. В дорослому віці стає турботливим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає дружелюбним.

Марк — латинське походження, означає “молоток”. В дитинстві дуже любить себе. В дорослому віці стає мрійливим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, в перекладі “хто як Бог”. В дитинстві справедливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Микола — давньогрецьк коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві вихований. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві добрий. В дорослому віці стає доброзичливим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві мрійливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Анастасія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “безсмертна”. В дитинстві ніжна. В дорослому віці стає веселою.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві добра. В дорослому віці стає працьовитою.

Марта — давньоєврейське ім’я, перекладається як “відома”. В дитинстві енергійна. В дорослому віці стає яскравою.

Олександра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисниця”. В дитинстві смілива. В дорослому віці стає цілеспрямованою.

Ольга — скандинавське походження, означає “свята”. В дитинстві впевнена в собі. В дорослому віці стає вразливою.

Тетяна — латинське ім’я, перекладається як “управителька”. В дитинстві емоційна. В дорослому віці стає впертою.

День ангела 4 липня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 4 липня — душевні привітання в прозі і віршах / © unsplash.com

День ангела 4 липня — душевні привітання в прозі і віршах / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує світло й радість у душі, а життя наповнюється щасливими миттєвостями та гармонією. Будь завжди здоровий, натхненний і оточений любов’ю!

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, підтримував у складні хвилини і наповнював серце вірою у найкраще. Нехай життя дарує багато світлих днів, а удача й добробут завжди крокують поряд з тобою.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець оберігає кожен крок, наповнює дні теплом і світлом, а всі мрії і бажання легко здійснюються. Бажаю радості, здоров’я і справжнього душевного спокою.

***

Вітаю з особливим днем — днем твого ангела! Нехай небесний охоронець завжди береже тебе від біди, надихає на нові звершення і дарує сили у житті. Бажаю світла, гармонії в серці та добробуту в кожному дні!

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, даруючи захист і добрі настанови. Бажаю тобі внутрішнього спокою, щастя, міцного здоров’я і здійснення найзаповітніших мрій. Нехай життя завжди буде сповнене світла і любові!

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Дата публікації
Кількість переглядів
333
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