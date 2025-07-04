Сибіга різко відреагував на удар Росії по Києву

Андрій Сибіга / © Getty Images

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Очільник МЗС Андрій Сибіга відреагував на нічну атаку по Києву у ніч проти 4 липня та закликав посилити тиск на Росію.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Абсолютно жахлива та безсонна ніч у Києві. Одна з найгірших наразі. Сотні російських безпілотників та балістичних ракет летіли на українську столицю. Одразу після розмови Путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно. Досить чекати! Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів та всіх, хто закликав до припинення війни. На Москву необхідно негайно накласти найжорсткіші санкції. Україні необхідно надати всі необхідні засоби для самозахисту», — написав він.

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На його думку, «неправильні рішення можуть лише спонукати агресора до ескалації терору».

«Кожен злочинний режим у світі наразі уважно стежить за діями Путіна та реакцією на них. Якщо йому все це зійде з рук, усі отримають дуже чіткий сигнал», — додав міністр.

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки росіян по Києву постраждали понад 13 локацій: під ударом, зокрема, опинилися житлові будинки. На місцях ударів росіян у 5 районах міста фіксуються наслідки атаки, зокрема у Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському. Станом на 07:00 РФ відомо про 19 травмованих.