Сибига резко отреагировал на удар России по Киеву

Андрей Сибига / © Getty Images

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Глава МИД Андрей Сибига отреагировал на ночную атаку по Киеву в ночь на 4 июля и призвал усилить давление на Россию.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Совершенно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из самых плохих сейчас. Сотни российских беспилотников и баллистических ракет летели на украинскую столицу. Сразу после разговора Путина с президентом Трампом. И он делает это намеренно. Хватит ждать! Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение Соединенными Штатами и всеми, кто призывал к прекращению войны. На Москву необходимо немедленно наложить жесткие санкции. Украине необходимо предоставить все необходимые средства для самозащиты», — написал он.

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По его мнению, «неправильные решения могут только побуждать агрессора к эскалации террора».

«Каждый преступный режим в мире внимательно следит за действиями Путина и реакцией на них. Если ему все это сойдет с рук, все получат очень четкий сигнал», — добавил министр.

Напомним, что в результате массированной атаки россиян по Киеву пострадали свыше 13 локаций: под ударом, в частности, оказались жилые дома. На местах ударов россиян в 5 районах города фиксируются последствия атаки, в частности в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском. По состоянию на 07:00 РФ известно о 19 травмированных.