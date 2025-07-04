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- Украина
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Сибига резко отреагировал на удар России по Киеву
Глава МИД считает, что Путин презирает Трампа, обстреливая Украину. Особенно после разговора двух президентов.
Глава МИД Андрей Сибига отреагировал на ночную атаку по Киеву в ночь на 4 июля и призвал усилить давление на Россию.
Об этом он написал в соцсети Х.
«Совершенно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из самых плохих сейчас. Сотни российских беспилотников и баллистических ракет летели на украинскую столицу. Сразу после разговора Путина с президентом Трампом. И он делает это намеренно. Хватит ждать! Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение Соединенными Штатами и всеми, кто призывал к прекращению войны. На Москву необходимо немедленно наложить жесткие санкции. Украине необходимо предоставить все необходимые средства для самозащиты», — написал он.
По его мнению, «неправильные решения могут только побуждать агрессора к эскалации террора».
«Каждый преступный режим в мире внимательно следит за действиями Путина и реакцией на них. Если ему все это сойдет с рук, все получат очень четкий сигнал», — добавил министр.
Напомним, что в результате массированной атаки россиян по Киеву пострадали свыше 13 локаций: под ударом, в частности, оказались жилые дома. На местах ударов россиян в 5 районах города фиксируются последствия атаки, в частности в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском. По состоянию на 07:00 РФ известно о 19 травмированных.