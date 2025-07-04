Магнитная буря 4 июля: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © twitter.com

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В пятницу, 4 июля, магнитная буря будет красного уровня с К-индексом 4. Это умеренная активность Солнца.

Об этом стало известно из данных Мeteoagent .

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. Произошло пять вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю. По предварительной информации, существенных магнитных бурь не ожидается.

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Магнитная буря 4 июля. Фото: Meteoagent.

Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д. Поэтому медики советуют нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

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