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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
853
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Магнитная буря 4 июля: чего ожидать от солнечной активности

Сегодня солнечная активность ослабла.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © twitter.com

В пятницу, 4 июля, магнитная буря будет красного уровня с К-индексом 4. Это умеренная активность Солнца.

Об этом стало известно из данных Мeteoagent .

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. Произошло пять вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю. По предварительной информации, существенных магнитных бурь не ожидается.

Магнитная буря 4 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 4 июля. Фото: Meteoagent.

Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д. Поэтому медики советуют нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Напомним, мы писали о том, можно ли есть семена льна каждый день и какая польза от употребления этого популярного суперфуда.

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Дата публикации
Количество просмотров
853
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