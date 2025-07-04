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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 4 липня: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають техніку на полі бою. За добу - мінус пів сотні артсистем.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 4 липня ЗСУ знищили 1 024 210 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1120 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 024 210 (+1120) осіб,

  • танків – 10988 (+2) од

  • бойових броньованих машин – 22946 (+10) од

  • артилерійських систем – 29865 (+50) од

  • РСЗВ – 1428 (+1) од

  • засоби ППО – 1191 (+0) од

  • літаків – 420 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0) од

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43303 (+205)

  • крилаті ракети – 3436 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 53999 (+112)

  • спеціальна техніка – 3925 (+3).

Як повідомлялося, у Курській області ліквідували заступника головнокомандувача ВМФ РФ, генерал-майора Михайла Гудкова. Це сталося внаслідок удару по командному пункту в Коренєво. Разом із Гудковим було знищено ще понад 10 окупантів, більшість з яких — старші офіцери.

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