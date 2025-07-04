- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 527
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 4 липня: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають техніку на полі бою. За добу - мінус пів сотні артсистем.
Станом на ранок 4 липня ЗСУ знищили 1 024 210 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1120 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 024 210 (+1120) осіб,
танків – 10988 (+2) од
бойових броньованих машин – 22946 (+10) од
артилерійських систем – 29865 (+50) од
РСЗВ – 1428 (+1) од
засоби ППО – 1191 (+0) од
літаків – 420 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0) од
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43303 (+205)
крилаті ракети – 3436 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 53999 (+112)
спеціальна техніка – 3925 (+3).
Як повідомлялося, у Курській області ліквідували заступника головнокомандувача ВМФ РФ, генерал-майора Михайла Гудкова. Це сталося внаслідок удару по командному пункту в Коренєво. Разом із Гудковим було знищено ще понад 10 окупантів, більшість з яких — старші офіцери.