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Потери России на 4 июля: Генштаб обновил данные
Оккупанты активно теряют технику на поле боя. В сутки - минус полсотни артсистем.
По состоянию на утро 4 июля ВСУ уничтожили 1 024 210 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 024 210 (+1120) человек,
танков – 10988 (+2) ед
боевых бронированных машин – 22946 (+10) ед
артиллерийских систем – 29865 (+50) ед
РСЗО – 1428 (+1) ед
средства ПВО – 1191 (+0) ед
самолетов – 420 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0) ед
БпЛА оперативно-тактического уровня – 43303 (+205)
крылатые ракеты – 3436 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 53999 (+112)
специальная техника – 3925 (+3).
Как сообщалось, в Курской области был ликвидирован заместитель главнокомандующего ВМФ РФ, генерал-майор Михаил Гудков. Это произошло в результате удара по командному пункту в Коренево. Вместе с Гудковым было уничтожено более 10 оккупантов, большинство из которых — старшие офицеры.