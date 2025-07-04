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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России на 4 июля: Генштаб обновил данные

Оккупанты активно теряют технику на поле боя. В сутки - минус полсотни артсистем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России

Потери России. / © Associated Press

По состоянию на утро 4 июля ВСУ уничтожили 1 024 210 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 024 210 (+1120) человек,

  • танков – 10988 (+2) ед

  • боевых бронированных машин – 22946 (+10) ед

  • артиллерийских систем – 29865 (+50) ед

  • РСЗО – 1428 (+1) ед

  • средства ПВО – 1191 (+0) ед

  • самолетов – 420 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0) ед

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 43303 (+205)

  • крылатые ракеты – 3436 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 53999 (+112)

  • специальная техника – 3925 (+3).

Как сообщалось, в Курской области был ликвидирован заместитель главнокомандующего ВМФ РФ, генерал-майор Михаил Гудков. Это произошло в результате удара по командному пункту в Коренево. Вместе с Гудковым было уничтожено более 10 оккупантов, большинство из которых — старшие офицеры.

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