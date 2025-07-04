Потери России на 4 июля: Генштаб обновил данные

Потери России. / © Associated Press

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По состоянию на утро 4 июля ВСУ уничтожили 1 024 210 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 1 024 210 (+1120) человек,

танков – 10988 (+2) ед

боевых бронированных машин – 22946 (+10) ед

артиллерийских систем – 29865 (+50) ед

РСЗО – 1428 (+1) ед

средства ПВО – 1191 (+0) ед

самолетов – 420 (+0) ед

вертолетов – 340 (+0) ед

БпЛА оперативно-тактического уровня – 43303 (+205)

крылатые ракеты – 3436 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 53999 (+112)

специальная техника – 3925 (+3).

Как сообщалось, в Курской области был ликвидирован заместитель главнокомандующего ВМФ РФ, генерал-майор Михаил Гудков. Это произошло в результате удара по командному пункту в Коренево. Вместе с Гудковым было уничтожено более 10 оккупантов, большинство из которых — старшие офицеры.

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Дата публикации 21:08, 03.07.25 Количество просмотров 18 СБУ подтвердила! В Луганске "задвохсотили" бывшего "мэра"!