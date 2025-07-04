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День ангела 4 июля: кого и как поздравлять с именинами
4 июля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 4 июля
4 июля 2025 поздравьте с именинами Андрея, Богдана, Дмитрия, Марка, Михаила, Николая, Алексея, Федора, Анастасию, Марию, Марту, Александру, Ольгу, Татьяну.
Андрей — древнегреческое происхождение, означает “мужественный”. В детстве добр, смел. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Богдан — древнеславянское имя, переводится как “Богом данный”. В детстве положительный. Во взрослом возрасте становится заботливым.
Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Деметре”. В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.
Марк — латинское происхождение, означает “молоток”. В детстве очень любит себя. Во взрослом возрасте становится мечтательным.
Михаил — древнееврейское имя, в переводе “кто как Бог”. В детстве справедлив. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Николай — древнегреческий корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.
Алексей — древнегреческое происхождение, означает “помощник”. В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.
Федор — древнегреческое имя, переводится как “подарок Бога”. В детстве мечтательный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
Анастасия — древнегреческие корни, толкуется как “бессмертная”. В детстве нежная. Во взрослом возрасте становится веселой.
Мария — древнееврейское происхождение, означает “возлюбленная”. В детстве хорошая. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.
Марта — древнееврейское имя, переводится как “известная”. В детстве энергичная. Во взрослом возрасте становится яркой.
Александра — древнегреческие корни, толкуется как “защитница”. В детстве смелая. Во взрослом возрасте становится целеустремленной.
Ольга — скандинавское происхождение, означает “святая”. В детстве уверена в себе. Во взрослом возрасте становится уязвимой.
Татьяна — латинское имя, переводится как “управительница”. В детстве эмоциональна. Во взрослом возрасте становится упрямой.
День ангела 4 июля — душевные поздравления в прозе и стихах
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, дарит свет и радость в душе, а жизнь наполняется счастливыми мгновениями и гармонией.
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С днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом, поддерживал в сложные минуты и наполнял сердце верой в лучшее. Пусть жизнь дарит много светлых дней, а удача и благополучие всегда шагают рядом с тобой.
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Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель оберегает каждый шаг, наполняет дни теплом и светом, а все мечты и желания легко сбываются. Желаю радости, здоровья и подлинного душевного покоя.
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Поздравляю с особым днем — днем твоего ангела! Пусть небесный хранитель всегда бережет тебя от беды, вдохновляет на новые свершения и дарит силы в жизни. Желаю света, гармонии в сердце и благополучия в каждом дне!
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С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, даря защиту и добрые наставления. Желаю тебе внутреннего покоя, счастья, крепкого здоровья и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть жизнь всегда будет полна света и любви!