День ангела 4 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 4 июля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 4 июля

4 июля 2025 поздравьте с именинами Андрея, Богдана, Дмитрия, Марка, Михаила, Николая, Алексея, Федора, Анастасию, Марию, Марту, Александру, Ольгу, Татьяну.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает “мужественный”. В детстве добр, смел. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Богдан — древнеславянское имя, переводится как “Богом данный”. В детстве положительный. Во взрослом возрасте становится заботливым.

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Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Деметре”. В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Марк — латинское происхождение, означает “молоток”. В детстве очень любит себя. Во взрослом возрасте становится мечтательным.

Михаил — древнееврейское имя, в переводе “кто как Бог”. В детстве справедлив. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Николай — древнегреческий корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

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Алексей — древнегреческое происхождение, означает “помощник”. В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Федор — древнегреческое имя, переводится как “подарок Бога”. В детстве мечтательный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Анастасия — древнегреческие корни, толкуется как “бессмертная”. В детстве нежная. Во взрослом возрасте становится веселой.

Мария — древнееврейское происхождение, означает “возлюбленная”. В детстве хорошая. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.

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Марта — древнееврейское имя, переводится как “известная”. В детстве энергичная. Во взрослом возрасте становится яркой.

Александра — древнегреческие корни, толкуется как “защитница”. В детстве смелая. Во взрослом возрасте становится целеустремленной.

Ольга — скандинавское происхождение, означает “святая”. В детстве уверена в себе. Во взрослом возрасте становится уязвимой.

Татьяна — латинское имя, переводится как “управительница”. В детстве эмоциональна. Во взрослом возрасте становится упрямой.

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День ангела 4 июля — душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 4 июля — душевные поздравления в прозе и стихах / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, дарит свет и радость в душе, а жизнь наполняется счастливыми мгновениями и гармонией.

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С днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом, поддерживал в сложные минуты и наполнял сердце верой в лучшее. Пусть жизнь дарит много светлых дней, а удача и благополучие всегда шагают рядом с тобой.

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Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель оберегает каждый шаг, наполняет дни теплом и светом, а все мечты и желания легко сбываются. Желаю радости, здоровья и подлинного душевного покоя.

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Поздравляю с особым днем — днем твоего ангела! Пусть небесный хранитель всегда бережет тебя от беды, вдохновляет на новые свершения и дарит силы в жизни. Желаю света, гармонии в сердце и благополучия в каждом дне!

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С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, даря защиту и добрые наставления. Желаю тебе внутреннего покоя, счастья, крепкого здоровья и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть жизнь всегда будет полна света и любви!