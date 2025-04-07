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День ангела 7 квітня: кого та як вітати з іменинами
7 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 7 квітня
7 квітня 2025 року привітайте з іменинами Аркадія, Георгія, Данила, Петра Євдокію.
Аркадій — давньогрецьке походження, означає “житель Аркадії”. В дитинстві миролюбний, спокійний. В дорослому віці стає доброзичливим, щирим.
Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві позитивний, яскравий. В дорослому віці стає романтичним, часто закохується.
Данило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Бог мій суддя”. В дитинстві схильний до самокопання. В дорослому віці стає врівноваженим, доброзичливим.
Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві часто самовпевнений. В дорослому віці стає емоційним, мрійливим.
Євдокія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “блага вість”. В дитинстві щира, добра. В дорослому віці стає рухливою, непосидючою.
День ангела 7 квітня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, даруючи тобі захист, мудрість і теплоту. Нехай у твоєму житті панує мир, гармонія і любов, а кожен день приносить лише радість і удачу!
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З Днем Ангела! Нехай цей день буде сповнений світлом та радістю, а твій ангел охороняє тебе від усього поганого. Бажаю міцного здоров’я, благополуччя та безмежної удачі в усіх починаннях!
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Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди знаходився поряд і допомагав у важкі моменти, даруючи спокій і впевненість. Нехай твоє серце буде наповнене радістю, а твої мрії обов’язково збуваються!
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Дорогий друже, вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі багато теплих і щирих слів, а твій ангел охоронець веде тебе тільки по правильному шляху. Бажаю тобі незмінного щастя, удачі та добробуту у всіх сферах життя!
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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди супроводжував тебе на кожному кроці і охороняв від негараздів. Нехай у твоєму житті буде більше світлих миттєвостей, а любов і щастя супроводжують тебе кожного дня!