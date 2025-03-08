Ходьба для схуднення: варіанти, які допоможуть вам залишатися у формі

Ходьба є однією з найефективніших вправ, яка допомагає схуднути завдяки спалюванню калорій, прискоренню метаболізму і поліпшенню травлення.

Щоб зробити ваші щоденні прогулянки ще більш ефективними, спробуйте ці стилі ходьби для схуднення.

Швидка хотьба

Це ефективний і простий спосіб може допомогти вам схуднути. Під час ходьби в більш швидкому темпі, ніж під час звичайної ходьби, ви займаєтеся кардіо-тренуванням, яке спалює калорії і покращує фізичну форму. Ця проста у виконанні вправа не потребує спеціального обладнання, що робить її доступною абсолютно для всіх. Збільшений темп підвищує частоту серцевих скорочень, допомагаючи вам спалювати більше калорій і покращувати обмін речовин.

Спортивна ходьба

Це змагальний стиль ходьби, в якому ви рухаєтеся швидко, але маєте слідувати суворій техніці — одна нога завжди має торкатися землі, а ваша ведуча нога має бути прямою, коли вона опускається. Ця форма ходьби швидка й інтенсивна, що допомагає вам ефективно спалювати більше калорій. Спортивна ходьба — чудовий спосіб кинути виклик м'язам і підвищити рівень фізичної форми, особливо якщо ви хочете схуднути.

Скандинавська ходьба

Вона передбачає використання спеціальних палиць під час ходьби, що активізує м'язи рук, плечей і верхньої частини тіла. Цей тип ходьби перетворює звичайну прогулянку на тренування всього тіла, допомагаючи вам спалювати більше калорій і нарощувати силу. Палиці також забезпечують додаткову підтримку і стійкість, що чудово підходить для людей, у яких є проблеми з суглобами.

Раніше ми писали про те, скільки кроків треба робити на день, щоб позбутися жиру на животі.Більше про це читайте у новині.

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