"Білі тюльпани" — смачна закуска, яка готується дуже швидко

Для приготування гарної та смачної закуски "Білі тюльпани" знадобиться мінімум інгредієнтів та обмаль часу.

Інгредієнти для приготування закуски "Білі тюльпани":

яйця — 9 штук

часник — 3 зубчики

плавлений сир — 180 грамів

майонез — 40 грамів

сіль — на власний смак

зелена цибуля

Приготування смачної закуски

Варимо яйця 9-10 хвилин на середньому вогні. Щоб вони не потріскалися під час варіння, додайте у воду трохи оцту й солі.

Яйця охолоджуємо, ріжемо обережно навхрест до половини та дістаємо жовток.

Плавлений сирок натираємо на середній або дрібній тертці. Щоб він краще натирався, попередньо його можна підморозити в морозилці.

Часник чистимо і пропускаємо через прес, можна подрібнити на тертці або просто дрібно-дрібно порубати ножем.

Жовтки розминаємо виделкою, солимо і перчимо за смаком, змішуємо з плавленим сиром, тертим або подрібненим часником, майонезом. Вимішуємо до однорідності.

Масу викладаємо в пакет та відрізаємо куточок. Видавлюємо масу в білок, формуючи «серединку тюльпана».

Для більшої схожості з тюльпанами прикрашаємо закуску зеленою цибулею, викладаючи її як ніжки тюльпана.

Як варіант, можна зробити "червоні тюльпани". В такому разі все яйце використовуємо для серединки тюльпана. Розрізаємо томат із загостреного кінця навхрест, не дорізаючи до місця кріплення плодоніжки кілька сантиметрів. Чайною або кавовою ложкою акуратно дістаємо м'якоту з насінням із помідора та наповнюємо кожен томат масою. Можна пригощатися.

Рецепт закуски Тюльпани

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