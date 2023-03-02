Категорія
Їжа
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Білі тюльпани" — смачна закуска, яка готується дуже швидко

Дата публікації
Перегляди
1295
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Білі тюльпани" — смачна закуска, яка готується дуже швидко

Рецепт закуски "Тюльпани".

Рецепт приготування закуски, яка стане окрасою будь-якого столу, знайдете в матеріалі ТСН.ua.

Для приготування гарної та смачної закуски "Білі тюльпани" знадобиться мінімум інгредієнтів та обмаль часу.

Інгредієнти для приготування закуски "Білі тюльпани":

  • яйця — 9 штук
  • часник — 3 зубчики
  • плавлений сир — 180 грамів
  • майонез — 40 грамів
  • сіль — на власний смак
  • зелена цибуля

 Приготування смачної закуски

  • Варимо яйця 9-10 хвилин на середньому вогні. Щоб вони не потріскалися під час варіння, додайте у воду трохи оцту й солі.
  • Яйця охолоджуємо, ріжемо обережно навхрест до половини та дістаємо жовток.
  • Плавлений сирок натираємо на середній або дрібній тертці. Щоб він краще натирався, попередньо його можна підморозити в морозилці.
  • Часник чистимо і пропускаємо через прес, можна подрібнити на тертці або просто дрібно-дрібно порубати ножем.
  • Жовтки розминаємо виделкою, солимо і перчимо за смаком, змішуємо з плавленим сиром, тертим або подрібненим часником, майонезом. Вимішуємо до однорідності.
  • Масу викладаємо в пакет та відрізаємо куточок. Видавлюємо масу в білок, формуючи «серединку тюльпана».
  • Для більшої схожості з тюльпанами прикрашаємо закуску зеленою цибулею, викладаючи її як ніжки тюльпана.

Як варіант, можна зробити "червоні тюльпани". В такому разі все яйце використовуємо для серединки тюльпана. Розрізаємо томат із загостреного кінця навхрест, не дорізаючи до місця кріплення плодоніжки кілька сантиметрів. Чайною або кавовою ложкою акуратно дістаємо м'якоту з насінням із помідора та наповнюємо кожен томат масою. Можна пригощатися.

Рецепт закуски Тюльпани / ©
Рецепт закуски Тюльпани

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1295
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація