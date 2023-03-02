"Білі тюльпани" — смачна закуска, яка готується дуже швидко

Рецепт приготування закуски, яка стане окрасою будь-якого столу, знайдете в матеріалі ТСН.ua.
Для приготування гарної та смачної закуски "Білі тюльпани" знадобиться мінімум інгредієнтів та обмаль часу.
Інгредієнти для приготування закуски "Білі тюльпани":
- яйця — 9 штук
- часник — 3 зубчики
- плавлений сир — 180 грамів
- майонез — 40 грамів
- сіль — на власний смак
- зелена цибуля
Приготування смачної закуски
- Варимо яйця 9-10 хвилин на середньому вогні. Щоб вони не потріскалися під час варіння, додайте у воду трохи оцту й солі.
- Яйця охолоджуємо, ріжемо обережно навхрест до половини та дістаємо жовток.
- Плавлений сирок натираємо на середній або дрібній тертці. Щоб він краще натирався, попередньо його можна підморозити в морозилці.
- Часник чистимо і пропускаємо через прес, можна подрібнити на тертці або просто дрібно-дрібно порубати ножем.
- Жовтки розминаємо виделкою, солимо і перчимо за смаком, змішуємо з плавленим сиром, тертим або подрібненим часником, майонезом. Вимішуємо до однорідності.
- Масу викладаємо в пакет та відрізаємо куточок. Видавлюємо масу в білок, формуючи «серединку тюльпана».
- Для більшої схожості з тюльпанами прикрашаємо закуску зеленою цибулею, викладаючи її як ніжки тюльпана.
Як варіант, можна зробити "червоні тюльпани". В такому разі все яйце використовуємо для серединки тюльпана. Розрізаємо томат із загостреного кінця навхрест, не дорізаючи до місця кріплення плодоніжки кілька сантиметрів. Чайною або кавовою ложкою акуратно дістаємо м'якоту з насінням із помідора та наповнюємо кожен томат масою. Можна пригощатися.
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