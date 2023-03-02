"Белые тюльпаны" – вкусная закуска, которая готовится очень быстро

Рецепт приготовления закуски, которая станет украшением любого стола, найдете в материале ТСН.ua
Для приготовления хорошей и вкусной закуски "Тюльпаны" понадобятся минимум ингредиентов и мало времени.
Ингредиенты для приготовления закуски "Белые тюльпаны":
- Яйца – 9 штук.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Плавленый сыр – 180 граммов.
- Майонез – 40 граммов.
- Соль – по своему вкусу.
- Зеленый лук.
Приготовление вкусной закуски
- Варим яйца на 9-10 минут на среднем огне. Чтобы яйца не потрескались при варке, добавьте в воду немного уксуса и соли.
- Яйца охлаждаем, режем осторожно крест-накрест до половины и достаем желток.
- Плавленый сырок натираем на средней или мелкой терке. Чтобы сырки лучше натирались, предварительно их можно подморозить в морозилке.
- Чеснок чистим и пропускаем через пресс, можно измельчить на терке, или просто мелко-мелко порубить ножом.
- Желтки разминаем вилкой, солим и перчим по вкусу, смешиваем с плавленым сыром, тертым, измельченным чесноком, майонезом. Вымешиваем до однородности.
- Массу выкладываем в пакет и отрезаем уголок. Выдавливает массу в белок, формируя «серединку тюльпана».
- Для большей схожести с тюльпанами украшаем закуску зеленым луком, выкладывая ее в виде ножек тюльпана.
Как вариант, можно сделать "красные тюльпаны". Для этого рецепта нужны помидоры. В таком случае все яйцо используем для серединки тюльпана. Разрезаем томат с заостренного конца крест-накрест, не дорезая до места крепления плодоножки пару сантиметров. Чайной или кофейной ложкой аккуратно достаем мякоть с семенами из помидора и наполняем каждый помидор массой.
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