"Белые тюльпаны" – вкусная закуска, которая готовится очень быстро

Для приготовления хорошей и вкусной закуски "Тюльпаны" понадобятся минимум ингредиентов и мало времени.

Ингредиенты для приготовления закуски "Белые тюльпаны":

Яйца – 9 штук.

Чеснок – 3 зубчика.

Плавленый сыр – 180 граммов.

Майонез – 40 граммов.

Соль – по своему вкусу.

Зеленый лук.

Приготовление вкусной закуски

Варим яйца на 9-10 минут на среднем огне. Чтобы яйца не потрескались при варке, добавьте в воду немного уксуса и соли.

Яйца охлаждаем, режем осторожно крест-накрест до половины и достаем желток.

Плавленый сырок натираем на средней или мелкой терке. Чтобы сырки лучше натирались, предварительно их можно подморозить в морозилке.

Чеснок чистим и пропускаем через пресс, можно измельчить на терке, или просто мелко-мелко порубить ножом.

Желтки разминаем вилкой, солим и перчим по вкусу, смешиваем с плавленым сыром, тертым, измельченным чесноком, майонезом. Вымешиваем до однородности.

Массу выкладываем в пакет и отрезаем уголок. Выдавливает массу в белок, формируя «серединку тюльпана».

Для большей схожести с тюльпанами украшаем закуску зеленым луком, выкладывая ее в виде ножек тюльпана.

Как вариант, можно сделать "красные тюльпаны". Для этого рецепта нужны помидоры. В таком случае все яйцо используем для серединки тюльпана. Разрезаем томат с заостренного конца крест-накрест, не дорезая до места крепления плодоножки пару сантиметров. Чайной или кофейной ложкой аккуратно достаем мякоть с семенами из помидора и наполняем каждый помидор массой.

Рецепт закуски Тюльпаны

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