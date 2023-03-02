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"Белые тюльпаны" – вкусная закуска, которая готовится очень быстро

Дата публикации
Просмотры
569
Время на прочтение
2 мин
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"Белые тюльпаны" – вкусная закуска, которая готовится очень быстро

Рецепт закуски Тюльпаны

Рецепт приготовления закуски, которая станет украшением любого стола, найдете в материале ТСН.ua

Для приготовления хорошей и вкусной закуски "Тюльпаны" понадобятся минимум ингредиентов и мало времени.

Ингредиенты для приготовления закуски "Белые тюльпаны":

  • Яйца – 9 штук.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Плавленый сыр – 180 граммов.
  • Майонез – 40 граммов.
  • Соль – по своему вкусу.
  • Зеленый лук.

Приготовление вкусной закуски

  • Варим яйца на 9-10 минут на среднем огне. Чтобы яйца не потрескались при варке, добавьте в воду немного уксуса и соли.
  • Яйца охлаждаем, режем осторожно крест-накрест до половины и достаем желток.
  • Плавленый сырок натираем на средней или мелкой терке. Чтобы сырки лучше натирались, предварительно их можно подморозить в морозилке.
  • Чеснок чистим и пропускаем через пресс, можно измельчить на терке, или просто мелко-мелко порубить ножом.
  • Желтки разминаем вилкой, солим и перчим по вкусу, смешиваем с плавленым сыром, тертым, измельченным чесноком, майонезом. Вымешиваем до однородности.
  • Массу выкладываем в пакет и отрезаем уголок. Выдавливает массу в белок, формируя «серединку тюльпана».
  • Для большей схожести с тюльпанами украшаем закуску зеленым луком, выкладывая ее в виде ножек тюльпана.

Как вариант, можно сделать "красные тюльпаны". Для этого рецепта нужны помидоры. В таком случае все яйцо используем для серединки тюльпана. Разрезаем томат с заостренного конца крест-накрест, не дорезая до места крепления плодоножки пару сантиметров. Чайной или кофейной ложкой аккуратно достаем мякоть с семенами из помидора и наполняем каждый помидор массой.

Рецепт закуски Тюльпаны / ©
Рецепт закуски Тюльпаны

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Дата публикации
Просмотры
569
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